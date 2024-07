Abbandonò la madre anziana arrestata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 luglio 2024) 10.33per andare in vacanza l'invalida e non autosufficiente che morì di stenti. La figlia di 49 anni è stataper omicidio volontario aggravato a Monterotondo, vicino Roma. I fatti sono avvenuti a giugno a Montelibretti. Dopo la morte della, la figlia è stata messa ai domicilari, in attesa che venisse ulteriormente definita la sua posizione. Gli investigatori avrebbero ritrovato appunti con riferimento all'acquisto di un biglietto che fanno ipotizzare stesse per fuggire