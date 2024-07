Torrette il dg Gozzini a 360 gradi | Sala emergenza nuovo accesso dalla rampa di malattie infettive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Atti aziendali e visione del futuro, agosto e settembre saranno mesi cruciali per il confronto interno all’interno dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Un calendario fitto: "Stiamo svolgendo una sorta di ricognizione prima del confronto, raccogliendo i suggerimenti da parte dei responsabili dei dipartimenti, delle unità operative, dai dirigenti medici e dai rappresentanti delle categorie – spiega al Carlino il Dg di, Armando–. Intanto abbiamo attivato una casella di posta elettronica dove tutti i professionisti potranno indicare quelle che sono le loro priorità, le proposte da cui partire per poi arrivare a un documento finale condiviso. Dobbiamo delineare la mission aziendale attraverso gli atti aziendali che saranno pronti in autunno. La prossima settimana è in programma il confronto coi sindacati confederali.