L' amica geniale 4 | quando esce in Italia l' ultima stagione della serie tratta dai libri di Elena Ferrante

(Di venerdì 19 luglio 2024) In occasionepresentazione dei palinsesti RAI per la nuova, è stata annunciata la data di debutto inde L'4,dai romanzi di. L'4 sarà l'tvdai romanzi di. Se ieri HBO, che è il distributore internazionale, ha reso noto il giorno di inizio negli USA (il 9 settembre), oggi la RAI ha annunciato la data di debutto per l': sarà lunedì 11 novembre 2024, il canale naturalmente Rai 1. Cosa vedremo ne L'- Storiabambina perduta Nel corso di 10 episodi (per un totale di cinque prime serate), diretti da Laura Bispuri, ritroveremo le due protagoniste, Lila ed, ormai adulte e con alle spalle una vita piena di scelte