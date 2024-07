La donna del lago | recensione della serie tv Apple TV+ con Natalie Portman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024) LadeltvTV+ conTratto dall’omonimo romanzo del 2019 di Laura Lippman, Ladelparla di razzismo e di misoginia in un’America degli anni ’60 mescolando tinte thriller e noir. LadiTV+ segna anche un punto di svolta nella carriera dialla sua prima apparizione come protagonista in unatelevisiva. La storia de Ladelsi articola su due binari apparentemente paralleli. Da una parte Maddie Schwartz, casalinga ebrea che cerca disperatamente di reinventarsi come giornalista investigativa, e dall’altra Cleo Sherwood, una madre in difficoltà che cerca di portare avanti i diritti delle donne afroamericane di Baltimora. Nel corso dei sette episodi che compongono laMaddie diventerà ossessionata dal casomorte di Cloe.