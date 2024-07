AlbinoLeffe su il sipario sulla nuova stagione | via alla preparazione estiva

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Zanica. Primo giorno di scuola per l’che, per la secondaconsecutiva, sarà guidata dal tecnico Giovanni Lopez, pienamente riconfermato dopo la salvezza, conquistata senza grossi patemi, nel corso dell’ultimo campionato di Serie C. Un obiettivo raggiunto in maniera convincente e che rappresenterà il traguardo da conseguire anche nell’annata 2024/25, come evidenziato dal direttore sportivo Antonio Obbedio nel corso della prima conferenza stampa stagionale: “Abbiamo obiettivi ben precisi, cercheremo di raggiungere il primo traguardo del mantenimento della categoria, è la filosofia del nostro presidente, e la valorizzazione di tanti giovani che abbiamo, è la nostra mission. È la nostra filosofia: cercare di portare in prima squadra i giovani in grado di giocare in Serie C. All’inizio magari sono poco pronti ma dopo un paio d’anni arrivano in Serie A.