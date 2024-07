7 morti di 3 bambini in un incendio | Potrebbe essere doloso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unin un appartamento ha causato la morte di 7 persone, tra cui tre, la polizia sostiene che sia statoLacrime e tanto dolore per le strade di Nizza dove mercoledì notte è scoppiato unintorno alle 2.30. Le fiamme hanno invaso il settimo piano di un palazzo in rue de la Santoline, nel quartiere di Moulins. Fin da subito era emersa la voce della morte di un bambino, ma con il passare delle ore e l’arrivo degli ultimi aggiornamenti lo scenario si è fatto ancor più drammatico. Il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, ha confermato che tredi 5, 7 e 10 anni sononell’. A questi si aggiunge anche una vittima di 17, morta per essersi gettata da una finestra nella speranza di trovare salvezza. Uncausa la morte di 7 persone, tra cui dei(Ansa Foto ) – Notizie.