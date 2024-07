Un nuovo gioiello sul Lago di Garda | la storia del Re Riviera Restaurant

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) La famiglia Rana, già rinomata per la loro eccellenza gastronomica, ha intrapreso unambizioso progetto sulle rive incantevoli deldi. Questo luogo magico, Punta San Vigilio, è ora la casa del Re, una destinazione culinaria che celebra la tradizione mediterranea con un tocco di innovazione. Antonella e Giovanni Rana hanno sempre avuto una passione per la cucina e l'ospitalità. Dopo il successo del Ristorante Famiglia Rana a Vallese di Oppeano, Verona, hanno deciso di espandere la loro visione. Punta San Vigilio, con il suo paesaggio mozzafiato e la suaaffascinante, è sembrato il luogo perfetto per creare qualcosa di speciale. Per realizzare questa visione, la famiglia Rana ha scelto Francesco Sodano, un talento emergente della cucina italiana.