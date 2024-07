Trovati in un borsone i resti della donna scomparsa in Sardegna a maggio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 luglio 2024) AGI - Erano chiusi in un grossonero da palestra o da sub, trovato intatto, idi Francesca Deidda, 42 anni, l'impiegata di San Sperate (Cagliari)lo scorso, rinel pomeriggio in una zona impervia di San Priamo, lungo la strada statale 125 dall'unità cinofila specializzata nella ricerca di cadaveri. Il corpo è già stato portato via dal luogo in cui è stato scoperto dopo ricerche cominciate la scorsa settimane nel luogo in cui per l'ultima volta era stato localizzato il cellulare. Nei giorni scorsi erano statitracce di sangue, una pochette con cosmetici e il bite di Francesca, quindi le ricerche del corpo si sono concentrate in un'area ristretta.