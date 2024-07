Wonder Man | nuovi ingressi nel cast nonostante i rumors di chiusura

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Man:neldile voci secondo cui lo spettacolo era stato cancellato,Man dei Marvel Studios è ancora vivo e continua la sua fase di pre-produzione arricchendo ildi supporto. Secondo Deadline, l’ultimo attore ad unirsi alla serie è Byron Bowers, che apparirà nella serie limitata diretta da Alma Har’el Lady In The Lake insieme a Natalie Portman. I suoi altri crediti includono The Chi di Showtime, Honey Boy, Concrete Cowboy, No Sudden Move e Kimi. Il personaggio di Bowers non è stato rivelato, anche se ciò non significa necessariamente che il suo ruolo sia tenuto nascosto per qualche motivo interessante.