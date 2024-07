Il primo semestre del 2024 della guardia forestale | 60 illeciti amministrativi sanzioni per 113mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bergamo. È soprattutto nel controllocorretta gestione del patrimonio boschivo e territorio montano il settore in cui i dieci nuclei carabinieri forestaliBergamasca hanno focalizzato nell’attività di controllo coordinata dal Gruppo di Bergamo con sede a Curno. Dei 60contestati per un ammontare di di 113.000, risaltano come numero di irregolarità quelle in difformità al “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale modalità di taglio boschivo” di Regione Lombardia.