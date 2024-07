Tour de France oggi 16esima tappa per velocisti percorso e orario tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – Ilde2024 proponelanumero 16, con il ritorno in scena deidopo la giornata di riposo. Il programma del 16 luglio, con Tadej Pogacar maglia gialla e padrone della classifica generale, prevede la Gruissan-Nimes di 188 km: un tracciato per, con la possibilità di un nuovo duello Girmay-Philipsen. Per il gruppo, una giornata quasi totalmente in pianura, con l’unica asperità dopo 112 km rappresentata dalla salita soft a Cote de Fambetou, 1,2 km al 5% di pendenza: troppo poco per fare la differenza. La vera incognita può essere rappresentata dal vento, che potrebbe spezzare il gruppo e favorire azioni individuali. La partenza da Gruissan è fissata per le 13.30, mentre l’arrivo a Nimes è previsto verso le 17.30. Lasarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 14.45, con diretta streaming su RaiPlay.