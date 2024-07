Loredana Bertè | Fate sapere a Taylor Swift che Sei Bellissima è mia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 16 luglio 2024)ha un messaggio per: “La canzone Seiè mia, che tutti lo sappiano!“. La strampalata richiesta è stata fatta dalla cantante a tutti i fan dellaai microfoni del Tg1. Questo perché, in occasione delle due date del The Eras Tour a Milano, gliies hanno intonato alla loro beniamina proprio il ritornello di Sei, ormai un classico della musica italiana. “Praticamente mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Seiche Seiè una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche”. Quando i fan dihanno intonato il ritornello di Seialla loro beniamina, lei ha risposto: “Wow, nessuno è mai stato così carino con me in tutta la mia vita”. Sicuramentelo verrà a, stai tranquilla e serena.