L' ondata di caldo africano proseguirà fino a fine luglio

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - Vasto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende fin verso l'Europa orientale passando per il Mediterraneo. Un promontoriosull'Italia mantiene le temperaturea 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo, e lo farà almenoall'inizio della prossima settimana. Condizioni meteo che nei prossimi giorni saranno per lo più asciutte sulla nostra Penisola con tanto sole, da segnalare solo qualche temporale sulle Alpi e localmente anche sull'Appennino centro-meridionale. Temperature stabili o in ulteriore lieve crescita con massime per lo più comprese tra i +35 e i +40 gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano sostanziali cambi almenoalla prossima settimana, forse solo qualche nota d'instabilità in più nel weekend. - Previsioni meteo per oggi AL NORD - Al mattino cieli in prevalenza soleggiati.