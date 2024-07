L’emergenza idrica | Vietato sprecare acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) L’allarme c’è già, ora non resta che preservare la pocache resta per gli utilizzi davverno necessari. Il Presidente della CIIP spa, Giacinto Alati, invita la popolazione ad osservare alcuni semplici ma importanti accorgimenti nell’uso del consumo dipotabile. "Per far fronte allo stato di emergenzala Ciip spa ritiene necessario ed urgente sensibilizzare l’utenza al contenimento dei consumi, raccomandando quindi a tutta la cittadinanza di utilizzare l’con parsimonia per le sole esigenze igienico – potabili". Veniamo dunque a quali sono gli utilizzi non consentiti: innaffiare orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade e marciapiedi con l’potabile, sono proibiti.