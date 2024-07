De Luca | La foto a Bagnoli? Mi costa 12 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ieri mi hanno chiamato anche a fare unagrafia alla fine. E’ lagrafia più costosa del mondo: mi1,2di. Come il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, tornando sulla firma ieri dell’accordo pertra la presidente del Consiglio, Meloni, e il sindaco di Napoli, Manfredi, al termine della quale la premier lo ha invitato sul palco per laistituzionale. Il riferimento di Deè ai fondi stanziati per far rinascere, che provengono dalla dotazione di risorse originariamente destinata alla Regione Campania. L'articolo De: “La? Mi1,2di” proviene da Anteprima24.it.