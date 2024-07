Wta 125 Bastad 2024 Trevisan batte in finale Li | primo successo in categoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024)titolo Wta 125 per Martina. Nelladel ‘Nordea Open‘ (Wta 125 – montepremi 115.000 dollari), conclusosi con un giorno di ritardo a causa del maltempo, sui campi in terra rossa di, in Svezia, la 30enne mancina di Firenze, n.89 del ranking e settima favorita del seeding, ha liquidato con un doppio 6-2, in un’ora e dieci minuti di partita, la statunitense Ann Li, n.143 del ranking. Tra l’Azzurra e la statunitense quello diera il terzo incontro nel giro di un mese, dopo gli ottavi del Wta 125 di Bari e del Wta 125 di Valencia.non ha concesso nemmeno una palla-break in tutto l’incontro, sancendo per Martina ilin questadi tornei al secondo tentativo: aveva infatti disputato e perso (contro l’egiziana Sherif) ladel Wta 125 di Karlsruhe 2021.