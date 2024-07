Se il mobbing parte dal caffè Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 luglio 2024) Inviata da Francesca Gabriele - Ilnelle scuole è una realtà complessa e dolorosa che può manifestarsi in molti modi, anche nei piccoli gesti quotidiani. Un esempio emblematico è la preparazione del, in taluni contesti riservata solo ai docenti di ruolo, mentre quelli non di ruolo sono esclusi. Questo semplice atto può sembrare insignificante, ma in realtà rappresenta un microcosmo di una dinamica di esclusione più ampia. L'articolo Se ildal “”.. .