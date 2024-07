Rugby Mondiali U20 2024 | l’Italia batte la Spagna per 28-15 e centra la salvezza Finale per il 9 posto con la Georgia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)vince la semiper il 9°deiU20 di, fa un passo in avanti rispetto alla scorsa edizione, quando fu 11ma, e conquista il diritto di disputare la prossima edizione della rassegna iridata di categoria: a Stellenbosch gli azzurrini superano i pari età dellaper 28-15 e sfideranno venerdì 19 luglio alle ore 14.30 laa Città del Capo per il 9°. Nel primo tempova in vantaggio all’8’ con la meta di Milano trasformata da Brisighella, ma al 32’ laaccorcia con la marcatura non trasformata di Carmona, mentre proprio al 40’ la meta non trasformata di Scalabrin manda gli azzurrini al riposo sul 12-5. Nella ripresaallunga con la meta tecnica al 48?, ma latorna in scia già al 50’ con la marcatura di Gonzalez trasformata da Otamendi, accorciando ulteriormente al 58’ col piazzato di Otamendi che vale il 19-15.