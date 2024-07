Riccione dal tramonto all’alba la maratona per i 70 anni di Romagna Mia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 –di musica aper i 70diMia. La festa per il celebre brano è cominciata ieri sera in piazzale Ceccarini, con Mirko Casadei e la sua Big Band, sua nuova creatura, seguita dalle performance musicali di Avicola e di Sibode Dj, che duettando con il figlio del "re del liscio" ha proposto, la canzone di successo planetario in chiave elettronica. In piazzale Ceccarini, con il pubblico trasformato in un grande coro, le note del Balamondo - World music festival" hanno echeggiato fino a mezzanotte, mentre sul led wall si sono susseguite le immagini di Secondo Casadei, del figlio Raoul e del nipote Mirko. In platea intanto c'è chi si è lasciato andare alle danze. Poche ore di pausa, poi stamattina alle 5,15 nella spiaggia libera 133 del Marano Beach, circa duemila persone si sono date appuntamento per la seconda parte del Balamondose.