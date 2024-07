Ancora un’apocalisse Strade e case sott’acqua Tetti volanti sui binari Esonda il lago in burrasca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) L’apocalisse. Chi ieri mattina intorno alle 6 era già sulla strada per raggiungere il posto di lavoro non trovava altra parola per definire la situazione in cui all’improvviso si è trovato coinvolto: pioggia fortissima, raffiche violente di vento, l’apocalisse appunto. Gli automobilisti mattinieri per motivi di lavoro sono dovuti rimanere fermi, chiusi in auto, in attesa che la tempesta cessasse. Ma era solo l’inizio di una mattinata di pesanti danni e disagi per Varese e numerosi comuni del Varesotto, della Valceresio e Medio Verbanouna volta, e accade sempre più spesso, battuti da fenomeni meteorologici estremi. Una giornata di lavoro infaticabile per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese e dei distaccamenti, trattenuti in servizio anche gli operatori dei turni smontanti, oltre cento le richieste di intervento.