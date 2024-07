Zoomarine – Sport a 2 e 4 zampe torna l’evento ‘Splash Dog’ ed una campagna per la sicurezza in acqua per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 luglio 2024) ‘Eroi damare a 2 e 4’. E’ questo il titolo della nuovache gioca con il termine ‘mare’, inteso appunto anche come ‘amare’, per questa iniziativa dedicata alloe allaintargatache il 14 luglio promuove una giornata speciale con varie esibizioni della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio presieduta da Roberta Gasbarri, da anni impegnata nelle spiagge e nelle piscine per fare prevenzione e salvare vite ingrazie al meraviglioso binomio che vede fianco a fianco umani e cani e la Sic, che è la sezione della Sics che si occupa ditici, come splash dog, freestyle e speed water. Tutti fanno parte degli “WaterDog Csen Cinofilia”, insieme ditici adatti a tutti i cani che hanno un rapporto di amore con l’elemento