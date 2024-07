Morgan annuncia querele sui social E Angelica Schiatti commenta | Quella nella foto è la via di casa mia ho paura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024)hato di avere denunciato Selvaggia Lucarelli “per aver costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono” e lo ha fatto attraverso un post. “lo non sono incriminato di revengeporn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata”, il testo del post. Ma l’attenzione è da spostare sullaperché qualche ora dopo,dal suo profilo Instagram ha scritto: “Questaè la via dimia. A 200 metri damia. Dove ovviamente non posso tornare perché ho”., come raccontato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, è vittima di minacce e tentativi di sequestro messi in essere da Marco Castoldi/