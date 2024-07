Cabal più di un’idea! L’Inter dialoga col Verona Piace un giovane – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)è alla ricerca di giovani talenti per rafforzare la propria rosa e ha individuato in Juan Davidun potenziale sostituto per il ruolo di difensore sul centro-sinistra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, alunnerazzurro. INTERESSE REALE –promettente del calcio colombiano, ha attirato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri per la sua versatilità e le sue capacità difensive. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero contatti in corso trae l’Hellasper discutere del trasferimento di. Nel contesto di questa trattativa, potrebbe essere incluso anche ilKamaté, altro talento emergente che interessa al club veneto.molto alnon solo per la sua abilità come difensore centrale, ma anche per la sua capacità di adattarsi al ruolo di esterno sinistro, offrendo così una preziosa flessibilità tattica.