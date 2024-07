Welfare Fazzari Fater | Con smart working 5 su 5 crescono fatturato e profitto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “Noi siamo una joint venture tra due grandissime aziende, Procter & Gamble e Angelini. Abbiamo avuto il coraggio di ritornare a fare grandi scelte tra cui lo5” giorni “su 5”. Contrariamente alle previsioni, “la cultura aziendale non è morta ecresce da 5 anni sia perche. È un esempio di un investimento culturale che abbiamo dovuto fare per ridefinire che cosa è la leadership. Ci siamo messi in gruppi di 10-15 persone con un caffè di fronte ai nostri colleghi e abbiamo chiesto ‘come cambiamo l'azienda?' Alla fine del caffè arrivano delle idee”. Lo ha detto Antonio, General Manager, intervenendo oggi al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone', al Palazzo dell'Informazione, nella Giornata mondiale della popolazione.