Pagelle Tour de France 2024 | Biniam Girmay eccezionale La sfortuna perseguita van Aert e Roglic

(Di giovedì 11 luglio 2024)DODICESIMA TAPPADE, voto 10: arriva addirittura la tripletta per l’eritreo alde. Chi l’avrebbe mai detto? Altra rimonta spaziale, di qualità e di gambe, ma anche di testa. Esce fuori al momento giusto e domina nuovamente lo sprint. Dove può arrivare? Nel frattempo però continua a macinare punti e la Maglia Verde è sempre più sulle sue spalle. Wout van, voto 8: è in netta crescita, ma anche oggi è statoto e poteva averne per giocarsi la vittoria con. Prova nuovamente a fare volata sull’estrema destra della strada e Démare gli chiude la traiettoria, penalizzandolo. In ogni caso riesce ad uscire e a chiudere secondo. Pascal Ackermann, voto 7,5: lo abbiamo già detto nelle passate volate, la regolarità del tedesco in questodeè impressionante.