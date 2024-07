Madri – Una vita d’amore 2 su Mediaset Infinity dal 17 luglio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024)– Una2 sudal 17. Dopo il successo della prima stagione – già disponibile in piattaforma – la nuova stagione,– Una2 è pronta a sbarcare gratis e in esclusiva sudal 17– Una2, la trama La Dottoressa Olivia Zavala, lee i pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Juan de Dios tornano per una seconda stagione ricca di nuove storie ed emozioni.e medici dovranno lottare fianco a fianco per i propri figli e per se stesse, cercando di conciliare le loro vite dentro e fuori dal reparto pediatrico. Sono passati due mesi e mezzo dall’incidente stradale che ha coinvolto Elsa, Andy, Duna ed Eloy. Marian, non solo dovrà affrontare da sola la ricaduta nell’anoressia di sua figlia Elsa e il suo ricovero nel reparto di Psichiatria, ma dovrà occuparsi di una malattia tanto sconosciuta quanto dolorosa: la fibromialgia.