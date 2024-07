Lezioni da Parigi | cosa possiamo imparare dalle ultime elezioni in Francia di G Gambino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024) A prescindere da quelle che saranno le ripercussioni politiche nelle settimane a venire, le recenti eindimostrano una: quando la sinistra si unisce (e sfrutta condizioni e soluzioni per essa strategiche) è in grado di competere alla pari, se non addirittura trionfare, contro le destre, anche le più estreme. Per quanto questo possa confortare alcuni, felici di aver evitato lo spauracchio del RN in, dovrebbe anche far riflettere sul fatto che il voto contro quale contro qualcuno ha un limite: ti fa sentire molto più forte di quel che sei veramente e ti porta a procrastinare la necessità di intraprendere politiche efficaci, con argomenti, soluzioni e formule capaci di parlare chiaramente agli elettori e di attrarre un consenso stabile e duraturo.