Il Napoli di Conte e Lukaku E ieri…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile Antonio: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Antonionon intende aspettare ancora molto per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’allenatore delvuole avere un quadro della situazione piuttosto chiaro. Ha urgenza di sapere su chi deve puntare per l’attacco del suo. Il protrarsi di questa situazione d’incertezza non gli farebbe piacere”., per Osimhen “La situazione Victor Osimhen è ancora tutta da decifrare. C’è una clausola da 130 milioni di euro valida per l’estero. Ad oggi nessuno si è presentato per pagare l’intera somma ed aggiudicarsi il calciatore che sogna di giocare in Premier League. Sullo sfondo c’è l’Arabia Saudita il cui calciomercato aprirà tra una settimana.