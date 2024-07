Biden non ha detto al segretario generale della Nato di aver preso per il culo sua moglie

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il 10 luglio 2024 è stata condivisa su X una cliptrasmissione televisiva Fox News che mostra Joeparlare al microfono sul palco al fianco di Jens Stoltenberg, ildell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (). Secondo chi ha condiviso il filmato,avrebbe pronunciato le seguenti parole: «Mi sono reso conto che stavo prendendo per iltua». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, e mostra il discorso che il presidente degli Stati Uniti ha tenuto il 9 luglio 2024 in occasione dell’apertura del verticea Washington in programma fino all’11 dello stesso mese., però, non ha maia Jens Stoltenberg di «essermi reso conto che stavo prendendo per iltua».