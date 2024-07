Avellino nuovo arresto per l’ex sindaco Festa | Soldi da imprenditori sui lavori pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)per inell’edilizia residenziale pubblica,per la realizzazione di un impianto polivalente,per isu via Tedesco,per inel quartiere Quattrograna,per inel torrente Fenestrelle.un po’ per tutto, sempre con il solito giro: l’imprenditore di turno dava all’architetto Fabio Guerriero, fratello delconsigliere comunale Diego, che poi li avrebbe girati all’alloraGianluca. Adc’era un “sistematico asservimento” delle “pubbliche funzioni agli interessi di tre” secondo la procura che ha chiesto e ottenuto un– questa volta per corruzione – perprimo cittadino, dimessosi e poi finito ai domiciliari lo scorso 18 aprile con le accuse di associazione a delinquere, falso e turbativa d’asta.