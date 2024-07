A che ora gareggia Tamberi oggi? Programma e orari salto in alto Continental Gold Tour Budapest 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) A che oraGianmarco? Ecco ile glidella gara diindella tappa dideldi atletica leggera. Dopo lo straordinario 2.37 messo a referto all’Olimpico (miglior misura stagionale), l’azzurro proverà a ripetersi al Bregyó Athletic Center di Székesfehérvár, dove cerca un altro risultato importante per arrivare alle Olimpiadi in grande fiducia. Gimbo è il chiaro favorito della gara, tanto che dei 10 atleti al via soltanto in due vanta un personale di almeno 2.30 (l’ucraino Doroschuk e il bahamense Thomas). CALENDARIO COMPLETODI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI PARIGI, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO STREAMING E TV – La gara diincon Gianmarcoinizierà alle ore 17:10 e l’azzurro sarà il decimo e ultimo a saltare.