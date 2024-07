Odore Sospetto | Marijuana Spagnola e Cocaina Sequestrate a Ortona

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Chieti - La Guardia di Finanza di Chieti ha portato a termine due significativi sequestri di droga, uno riguardanteproveniente dalla Spagna, l'altrodurante una consegna "a mano". Nel primo caso, il fiuto per l'ha portato al sequestro di un pacco contenente circa 120 grammi di, destinato a un giovane di. Le indagini hanno anche condotto a una perquisizione dove è stato trovato un bilancino di precisione. Nel secondo episodio, un pusher conosciuto è stato fermato con 5 grammi dinascosti in un fazzoletto. Le autorità hanno anche scoperto denaro contante presumibilmente proveniente dalla vendita di stupefacenti, oltre a un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento della droga nella sua abitazione.