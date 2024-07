Classifica film al botteghino 1 luglio – 7 luglio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 1°al 7. 1 INSIDE OUT 2 Regia di Pete Docter, Kelsey Mann Con Diane Lane, Phyllis Smith, Lewis Black Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 96 min 2 A QUIET PLACE – GIORNO 1 Regia di Michael Sarnoski Con Malik Jubal, Alexander John, Káit Feeney, Denis O’Hare Genere Horror Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 100 min 3 HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN Regia di Alfonso Cuarón Con Adrian Rawlins, Jim Tavaré, Warwick Davis, Tom Felton Genere Fantastico Produzione Stati Uniti, 2004 Durata 136 min 4 SPIDER-MAN Regia di Sam Raimi Con Stanley Anderson, J.K. Simmons, Gerry Becker, K.K. Dodds Genere Avventura Produzione Stati Uniti, 2002 Durata 121 min 5 BAD BOYS – RIDE OR DIE Regia di Adil El Arbi Con Jenna Kanell, Brittany Price, John Salley, Jeff J.