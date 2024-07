Traffico Roma del 07-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato lungo la carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia fuori raccordo code persulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso l’Eur disagi per chi se deve spostarsi in treno in corso fino alle ore 21 di questa sera uno sciopero a livello nazionale delle personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Italo dove non sono da escludere possibili ritardi e cancellazioni totali e parziali di frecce e Intercity e treni regionali di Trenitalia i programma anche uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale ai mezzi Atac TPL Cotral e autoservizi Troiani saranno a rischio Dalle 20:30 alle 0:30 e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito