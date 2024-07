Per il dopo Biden c' è la carta Obamez Grandi manovre tra Washington e Roma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) In America non si parla d'altro: il ritiro di Joedalla corsa alla Casa Bianca può avvenire presto. Secondo le nostre fonti sarà annunciato entro fine luglio. I dem Usa sono in fibrillazione. La sua amministrazione è in stato d'allerta. E in questo contesto la potentissima titolare dell'Economia, Janet Yellen prepara l'agenda del suo viaggio in Italia nel segreto più assoluto. Non nasconde però di avere gli occhi puntati sull'Europa: ieri è stata per un'ora al telefono con Londra, con la sua omologa – e amica – Rachel Reeves, ex banca centrale d'Inghilterra, appena nominata ministra delle Finanze nel governo laburista di Keir Starmer. Yellen e Reeves hanno un comune amico in Italia, Mario Draghi. Il terzetto non si limita a qualche messaggino: i prossimi giorni potrebbero essere proficui perle consultazioni che la sottosegretaria al Tesoro americana vuole fare in Europa.