Manolo vuole la Reggiana Si lavora per il prestito

(Di domenica 7 luglio 2024) Senza fretta, ma senza sosta. E con la consapevolezza di avere tra le mani il totale gradimento del giocatore. La’ al ritorno diPortanova. O meglio: aspetta che il Genoa – proprietario del ‘cartellino’ del giocatore - si chiarisca le idee sul futuro da proporre al centrocampista che è ancora legato ai rossoblù fino al giugno del 2025. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, si va dal rinnovo di un altro anno con l’ingaggio leggermente ridotto e ‘spalmato’ e si arriva fino alla cessione a titolo definitivo che però - con la spada di Damocle dell’appello in arrivo dopo i 6 anni in primo grado - al momento sembra la via più complicata. La ‘strategia’ dellaè chiara ed è volta a riavere inil giocatore pagando solo una piccolissima parte dell’ingaggio (piuttosto corposo) di questo talento classe 2000 che nello scacchiere di Viali avrebbe la possibilità di esprimersi ancora meglio di quanto abbia fatto con Nesta, con il quale ci sono stati diversi equivoci tattici.