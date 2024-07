Granita all’anguria fatta in casa | perfetta per l’estate!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 luglio 2024) Esiste qualcosa di più fresco, ritemprante e dissetante della? Assolutamente no! Quando la calura imperversa, è il refrigerio che tutti desideriamo! Realizzarla inè semplicissimo, ma non veloce! Non serve la gelatiera, ma, una volta pronta la base, occorre attendere 5 ore prima di poterla gustare! Curiamola da vicino e mescoliamola ogni due ore, per ottenere quella densità granulosa e appagante che desideriamo! Il procedimento è facilissimo e non dovremo neppure preoccuparci di togliere i semini, perché durante i vari passaggi resteranno isolati e intrappolati, senza crearci problemi, prima nel colino, poi nel passa-verdure. Ma è più facile a farsi che dirsi per cui mettiamoci subito all’opera insieme la temperatura sale e non possiamo più aspettare!in: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 850 gr di anguria polpa 150 gr di zucchero 1 limone biologico (solo il succo) 1 pizzico sale 250 ml di acqua.