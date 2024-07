F1 Qualifiche Gran Bretagna 2024 | prima fila tutta Mercedes!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo aver assistito al tris di prove libere che si sono divise tra il venerdì di ieri e il sabato di oggi, la Formula 1 è tornata prontamente in pista per disegnare la griglia di partenza delPremio di Silverstone. Chi è riuscito a mettere a segno la pole position delledi F1 della? Piccolo spoiler assolutamente richiesto:lasarà tinta dai colori della. Al termine del Q3, infatti, il miglior tempo in assoluto è stato staccata da George Russell che ha soffiato la piazzola più importante all’ultimo secondo al compagno e collega di box Lewis Hamilton. Terzo posto per Lando Norris di McLaren che si è tenuto alle spalle l’altra vettura papaya di Oscar Piastri. Quarto posto per Max Verstappen su Red Bull con l’olandese che ha avuto un problema al fondo della sua vettura per un’uscita di pista.