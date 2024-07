In che veste è qui a Mosca il presidente Orban | Putin alza la posta siluro contro la Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dalle parole, ai fatti. Dopo le indiscrezioni della vigilia ecco Viktordi turno della Ue, aper incontrare Vladimir, lo zar, ildella Russia in guerra con l'Ucraina, quella Russia con cui, di fatto, è in guerra la stessa Ue. Una visita che, per ovvie ragioni, ha sollevato aspre polemiche da parte di tutti i vertici di Bruxelles e di molti stati membri dell'Unione. Tant'è, il premier ungherese appena sbarcato in Russia ha spiegato di essere "aper continuare la mia missione di pace" dopo aver incontrato lo scorso 2 luglio Volodymyr Zelensky, il premier ucraino. Dunque il Cremlino ha confermato chediscuteranno proprio di Ucraina: a spiegarlo il portavoce Dimitrij Peskov in un'intervista pubblicata sul canale Telegram di Pavel Zarubin, giornalista organico all'ufficio di presidenza russo.