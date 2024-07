Guida per appassionati di profumeria artistica | le mete imperdibili di Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 5 luglio 2024) I profumi di nicchia stanno vivendo un momento d’oro come mai prima. Merito (?) di TikTok e dei fragrance influencers che, raccontando le fragrance sui social, hanno fatto avvicinare il grande pubblico a questo esclusivo segmento di mercato una volta appannaggio dei soli veri. I profumi di nicchia si distinguono per alcuni dettagli unici. Prima di tutto la qualità, dovuta all’impiego di materie prime rare e pregiate dalle quali si estraggono le essenze. Non è raro infatti trovare delle edizioni limitate e talvolta numerate. Inoltre sono fragranze nate per suscitare emozioni e non per compiacere e per questo si parla di