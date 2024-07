Chico Forti in carcere si sarebbe rivolto alla ' ndrangheta per mettere a tacere Travaglio e Lucarelli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per indagare su: un detenuto delveronese di Montorio in cui è rinchiuso anche il 65enne ex campione di surf, ha riferito chegli avrebbe chiesto di contattare qualche 'ndranghetista perMarco, Selvaggiae una terza persona. Lo riportano il Fatto e il Corriere della Sera aggiungendo che, estradato a maggio in Italia dagli Stati Uniti dove è stato condannato all'ergastolo per omicidio, avrebbe promesso in cambio un aiuto una volta tornato in libertà. La notiziastata comunicata allo stesso, lunedì scorso. Il direttore de Il Fatto Quotidiano aveva criticato l'estradizione dititolando "Bentornato assassino".