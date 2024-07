Sinner è finita | è arrivato al capolinea

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024)al, le sue parole dimostrano che ormai è: da questo momento in poi, si cambia musica. Chi lo conosce dice che non è cambiato di una virgola. Che il successo non gli ha minimamente dato alla testa, come invece è capitato ad altri campioni che hanno fatto la storia dello sport. Pare sia sempre lo stesso, tale e quale, quindi, a quel ragazzino che, ancora acerbo e inesperto, lasciò casa, lassù fra i monti, per trasferirsi a Bordighera, alla corte di Riccardo Piatti. Jannikè il numero 1 dal mese di giugno (LaPresse) – Ilveggente.itA guardarlo bene, però, non sembra affatto quell’adolescente che, cinque anni fa, ha fatto il suo debutto nel circuito maggiore. Gli addetti ai lavori si erano già accorti del suo talento e della precisione con cui piazzava i suoi colpi, ma di strada da fare ce n’era ancora tantissima.