Tumore seno oncologo Marchetti | Con nuove terapie evitiamo ricorso a chemio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) - "Con lemirate per ilalmetastatico Er+/Her2-, tra queste elacestrant,ilallaterapia per un sottogruppo di pazienti che, secondo le stime, in Italia sono circa 2.000. E' la prima volta che abbiamo un trattamento a bersaglio molecolare su una popolazione già trattata con terapia antiormonale e inibitori delle chinasi ciclino-dipendenti". Lo ha detto all'Adnkronos Salute l'Paolo, presidente della Fondazione per la medicina personalizzata, in occasione di una conferenza stampa promossa oggi a Roma con il contributo non condizionante di Menarini Stemline, con esperti di Fondazione Aiom e Fmp per chiedere che leormonoorali siano disponibili anche in Italia.