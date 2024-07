Il lavoro dei sogni? Mangiare gelati per un giorno Arriva l' offerta di Maxibon

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Se due gusti is meglio che uan, figuriamoci decine e decine. Ildeiesiste, magari fa venire il mal di pancia ma esiste. E lo ha creato Froneri, la società creata dalla joint venture tra Nestlé e R&R che gestisce idello storico marchio Motta. Tra essi la mitologica Coppa del Nonno, la Cremeria, l’Antica Gelateria del Corso, Nuii. E. Ed è proprio con quest’ultimo che ha a che fare ildi cui parlo. Il lancio dell'iniziativa Immergersi nel mondo del gelato Froneri ha lanciato sulla piattaforma InfoJobs le candidature per la posizione di assaggiatore/assaggiatrice di. Ilpiù breve e gustoso del mondo, va detto: la durata è infatti di un solo, ma lo stipendio è di quelli che fanno gola, in tutti i sensi: mille euro (netti o lordi? Ma poco importa) per immergersi nel mondo del gelato metà biscotto metà pralinato che divenne famoso una trentina di anni fa per la pubblicità in cui uno Stefano Accorsi ancora sconosciuto cercava di tacchinare due ragazze sbocconcellando il gelato e parlando un inglese a dir poco maccheronico (o dovremmo direico?).