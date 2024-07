Wimbledon un Flavio Cobolli scatenato piega Hijikata a suon di vincenti e approda al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)si prende la prima vittoria in carriera a! Una prova maiuscola quella del giocatore italiano che supera Rinkyin quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Adesso l’azzurro affronterà uno tra Evans e Tabilo al. Come prevedibile, il match è davvero tiratissimo:è il primo ad avere palle break nel terzo gioco, su un paio di chancesi salva con il servizio, mentre il romano ha rimpianti sul 30-40 per un passante di dritto sbagliato. A sua volta sul 3-2 è l’australiano a procurarsi due palle break, così come un’altra sul 4-3 e il tennista aussie ha grandi rimpianti per un dritto a campo aperto messo banalmente fuori. Dopo tutte queste possibilità, lo strappo decisivo lo dàsul 5-5 con un eccezionale passante di dritto incrociato che vale il break decisivo che porta il parziale per 7-5 all’azzurro.