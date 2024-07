LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 2? di vantaggio per la fuga la UAE guida il gruppo verso il Galibier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.36 Mancano 50 km all’arrivo. 15.35 C’è vento contrario in questo momento. 15.34 Torna a guadagnare qualcosa lache ora ha 2? 05?. 15.32 Ilmaglia verde è a 12? 30?. La sfida per loro è come sempre non finire oltre il tempo massimo. 15.29 La UAE Emirates è riversata nelle prime posizioni con 6 corridori. Alle loro spalle c’è il Team Visma Lease a Bike. 15.28 I fuggitivi hanno concluso il tratto di discesa. Ci sarà ora un falso piano prima dell’inizio ufficiale del Col de. 15.27 L’azione della UAE ha colto di sorpresa una parte delche si è spezzato intorno alla cinquantesima posizione. Il disacco è di pochi metri. 15.25 Quest’azione della UAE Emirates Team permette aldi guadagnare una decina di secondi.