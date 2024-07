LIVE – Romania-Olanda ottavi di finale Euro 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Latestuale di, match valevole per glididi. La compagine romena è riuscita a superare il proprio girone con il primo posto in classifica e ora vuole provare una nuova impresa per qualificarsi ai quarti di. La Nazionale guidata da Ronald Koeman, dal suo canto, dopo aver chiuso in terza posizione nel suo raggruppamento ha bisogno di fornire una prova convincente per avanzare nel tabellone. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di martedì 2 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5ore 18:00di) SportFace.