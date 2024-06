Fino a dove arriva il lepenismo non solo in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) Finisce il weekend elettoraleno ne inizia uno importante a livello europeo. E questa volta non si vota in Europa, ovunque, ma si vota in Francia, con un doppio turno utile per scegliere il nuovo Parlamento sciolto tre settimane fa dal presidente Macron. Si dirà: sono elezioni che interessano all'? Certo che sì. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis La destabilizzazione del quadro francese ha avuto un effetto sull'economia europea e i paesi maggiormente coinvolti dalla possibile affermazione del populismo in Francia sono stati due in queste settimana. Il primo paese è scontato: la Francia. Il secondo lo è meno: l'