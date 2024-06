Io sopravvissuta alla tratta ora aiuto le vittime

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - "Come tante altre donne/sopravvissutedi esseri umani, anche io sono stata ingannata e fatta venire in Europa nel 2013, dove sono stata portata su una strada e messa in vendita. Mi era stato chiesto di restituire un 'debito' di 65 mila euro. Per gli sfruttatori sei una merce in vendita su cui speculare e guadagnare; per i compratori di sesso sei una merce in vendita da comprare e usare per il loro piacere, imponendoti una violenza che viene 'giustificata' dall'uso del denaro". È toccante la testimonianza di Blessing Okoedion, mediatrice culturale,. La racconta durante la conferenza stampa di presentazione del Messaggio di Papa Francesco per la 110esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata domenica 29 settembre, sul tema "Dio cammina con il Suo popolo".