Vetrini già al lavoro La rosa sarà sfoltita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Il Grosseto è al, dopo la conferma di mister Malotti e del suo staff tecnico, per la costruzione della squadra in vista del prossimo campionato di Serie D che si preannuncia davvero impegnativo con Grosseto, Livorno e Siena tanto per citare alcune squadre. Il primo passo che deve fare il direttore generale Filippo(nella foto), insieme al tecnico, è quello di sfoltire la, anche perchée nella prossima stagione saranno soltanto tre gli Under. E’ chiaro che sul piede di partenza ci sono quei giocatori che sono stati poco impiegati da mister Malotti. Possiamo dire che, al momento, oltre ai giocatori che vantano un contratto biennale, i due nuovi "contratti" riguardano i giovani Fregoli e Violante. A dire la verità i tifosi e gli sportivi maremmani sono in attesa, perché la speranza (ripescaggio) non muore mai, anche della data del 4 giugno (11 giugno per le società semifinaliste dei playoff) data limite entro cui le società devono presentare l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro.